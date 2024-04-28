29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale'de 20’si çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 20’si çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
ABONE OL
Çanakkale’de 20’si çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 20’si çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA