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30 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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30 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde, hakkında 56 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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