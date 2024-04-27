Yaşımız ilerledikçe sesimiz neden daha yaşlı çıkar? Meğer ardındaki neden oymuş...

Yaşlanan sesteki diğer bir faktör de yüksek sesleri alçak seslere ve alçak sesleri daha yüksek perdelere çıkarabilen hormonal değişikliklerdir. Vinney bunu şu şekilde açıkladı: "Menopoz sırasında kadınlarda östrojen progesterona göre azalır, bu da potansiyel olarak ses tellerinin daha kalın ve ses perdesinin daha düşük olmasına neden olur. Testosteron seviyeleri 50 yaş civarında düşmeye başlayan erkeklerde ses telleri incelmeye başlar ve ses perdeleri yükselebilir."