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Motokuryenin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Motokuryenin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Samsun'da yaya yolu olmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuğa motokurye çarptı. Kazada yaralanan çocuk ve motokurye hastaneye kaldırıldı

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