Fethiye'de köpeğiyle doğa yürüyüşüne çıkıp geri dönmedi! Cansız bedeni bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeğiyle doğa yürüyüşüne çıkan ve gece eve dönmemesi üzerine arama- kurtarma çalışması başlatılan Burak Dinler'in (32) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından cansız bedeni bulundu. Dinler'in kayalıklardan düşerek öldüğü değerlendirilirken; köpeğine ise henüz ulaşılamadı.
Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde yaşayan Burak Dinler, dün sabah saatlerinde Taşbaşı mevki yakınında köpeği ile yürüyüşe çıktı.
Doğa yürüyüşünden dönmeyince babası Süleyman Dinler, oğluna birkaç kez telefonla ulaşmaya çalıştı.
Oğlunun gece boyunca eve dönmemesi üzerine Dinler, bu sabah 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Dinler'in bulunması için saat 08.000 sıralarında Taşbaşı mevkisinde arama- kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Burak Dinler'in cansız bedenine ulaşıldı.
Dinler'in 100 metre yükseklikteki kayalıklardan karayolu kenarına düştüğü tahmin ediliyor. Dinler'in köpeğine ise ulaşılamadı.
Dinler'in cansız bedeni önce Fethiye Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burak Dinler'in Göcek'te yat kiralama işi yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.
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