27 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ünye Limanı'nda yangın paniği! 3 saat boyunca yandı

Ünye Limanı'nda yangın paniği! 3 saat boyunca yandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024
ABONE OL
Ünye Limanı’nda yangın paniği! 3 saat boyunca yandı

Ordu'da bulunan Ünye Limanı'na demirleyen Şehit Temel Şimşir Gemisi'nde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürülürken, gemi kullanılamaz hale geldi.

Ordu'nun Ünye Limanı'nda demirleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait Şehit Temel Şimşir Gemisi, makine dairesinde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ünye Limanı'na demirleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait Şehit Temel Şimşir Gemisi'nin bakım onarım çalışması sırasında makine dairesi bölümünde kaynak yapılırken yangın çıktı.

Mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, geminin farklı noktalarına sıçrayan yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangın sonrası gemi kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA