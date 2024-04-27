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Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü! MSB'den flaş açıklama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK’lı terörist öldürüldü! MSB’den flaş açıklama...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok" denildi.

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