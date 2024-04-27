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Kocaeli'nde 30 ton benzin yüklü tankerin kaza anı kameraya yansıdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Kocaeli’nde 30 ton benzin yüklü tankerin kaza anı kameraya yansıdı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde D-130 Karayolu'nda 30 ton benzin yüklü tankerin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın olmaması büyük faciayı önlerken D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı.

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