Tunceli’yi dolu ve sağanak vurdu

Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.



Öğlen saatlerinde yakın bölgede heyelan nedeni ile yol bir süre trafiğe kapanmış, yapılan temizleme çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açılmıştı.

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