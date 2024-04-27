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Tunceli’yi dolu ve sağanak vurdu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Tunceli’yi dolu ve sağanak vurdu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolu ve Hasangazi grup köy yolunda sel meydana geldi.

Sel meydana gelen bölgelerde Pülümür Belediyesi ekipleri ve Karayolları çalışması ile ulaşıma açıldı.

Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

Öğlen saatlerinde yakın bölgede heyelan nedeni ile yol bir süre trafiğe kapanmış, yapılan temizleme çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açılmıştı.

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