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Bursa'da seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Bursa’da seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, cadde trafiğe kapandı.

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