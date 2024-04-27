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Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Çorum’da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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