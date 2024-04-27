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Tekirdağ'da Polis elini hangi çekmeceye attıysa ya mermi ya da hap çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Tekirdağ’da Polis elini hangi çekmeceye attıysa ya mermi ya da hap çıktı

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu hap ve silah ele geçirilirken olayda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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