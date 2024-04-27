İstanbul Avcılar'da balkonda mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı
İstanbul Avcılar'da kapının kilitlenmesi nedeniyle balkonda mahsur kalan anne ve küçük çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı. Anne ve oğlu, balkon ve pencerelerden kurtarılmalarını izleyenlere el salladı ve görevlilere teşekkür etti.
Avcılar'da kapının kilitlenmesi üzerine balkonda mahsur kalan anne ve küçük oğlu, merdivenle diğer balkondan giren itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Cihangir Mahallesi Şık Sokak'ta iki yaşındaki oğlu Muhammet ile birinci kattaki evlerinin balkonuna çıkan Sonia Çolak, kapının kapanması ve içerideki kilit mekanizmasının devreye girmesi üzerine mahsur kaldı.
Dışarıda olan eşi eve geldi ancak, anahtarını yanına alamadığı için içeri giremedi. Eşi ve küçük oğlunu balkonda gören Abdullah Çolak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Sevk edilen itfaiye ekibindeki görevliler kadın ve çocuğunu kurtarmak için evdeki diğer balkona merdivenli araç ile ulaştı.
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