İstanbul Avcılar’da balkonda mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı

Dışarıda olan eşi eve geldi ancak, anahtarını yanına alamadığı için içeri giremedi. Eşi ve küçük oğlunu balkonda gören Abdullah Çolak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Sevk edilen itfaiye ekibindeki görevliler kadın ve çocuğunu kurtarmak için evdeki diğer balkona merdivenli araç ile ulaştı.