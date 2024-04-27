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Sivas'ta o köy diken üstünde

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Sivas’ta o köy diken üstünde

Sivas’ın Suşehri ilçesi Aksu köyünde meydana gelen heyelan 10 evde hasara neden oldu.

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