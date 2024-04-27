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Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Çok sayıda ili sağanak yağış vuracak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Meteoroloji’den yeni uyarı geldi! Çok sayıda ili sağanak yağış vuracak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı konusunda vatandaşları uyarırken, rüzgara karşı da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sağanak yağışın İstanbul'da da etkili olması bekleniyor. İşte tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Toroslar, İç Anadolu (Eskişehir), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu Bölgesi'nde yer toz taşınımı bekleniyor.

RÜZGARA DA DİKKAT

Hava sıcaklığının Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

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