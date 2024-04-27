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Samsun'da Polis, spor ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucuyu ele geçirdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Samsun’da Polis, spor ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucuyu ele geçirdi

Samsun'da polis spor ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

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