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Adana'da 15 firari yakalandı! Cezaevine gönderildiler...

Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Adana’da 15 firari yakalandı! Cezaevine gönderildiler...

Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari yapılan aramalar sonucunda yakalanarak cezaevine gönderildi.

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