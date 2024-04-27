Bursa'da yola çıkan çocuğa araç çarptı! O anlar kamerada
Bursa'da hafif ticari araç koşarak karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı Salih G. (10) yaralandı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf D. (24) yönetimindeki 41 AOK 228 plakalı hafif ticari araç, koşarak yola çıkan Salih G.'ye çarptı.
Kazada Salih G. yaralandı. Salih G., kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Yusuf D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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