Bursa’da yola çıkan çocuğa araç çarptı! O anlar kamerada

Kazada Salih G. yaralandı. Salih G., kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Yusuf D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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