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Kadıköy'de yangında mahsur kalan yaşlı kadını kurtardı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Kadıköy’de yangında mahsur kalan yaşlı kadını kurtardı

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde metruk haldeki tek katlı ahşap binada, yangın çıktı. Alevler, yandaki binanın reklam panosuna sıçradı. Binada mahsur kalan yaşlı kadını, çevredeki bir vatandaş kurtardı.

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