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Korku dolu anlar: Edirne'de 4’üncü kat balkonundan düştü!

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Korku dolu anlar: Edirne’de 4’üncü kat balkonundan düştü!

Edirne'nin Keşan ilçesinde 4’üncü kattaki evinin balkonundan düşen Alzheimer hastası İsmail Komat (82), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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