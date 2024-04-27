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Parkta su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Parkta su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de bulunan bir parkta İBB ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında oluşan su birikintisine 5 yaşındaki bir çocuk düşerek, hayatını kaybetti.

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