27 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Meteorolojiden Osmaniye için sağanak uyarısı

Meteorolojiden Osmaniye için sağanak uyarısı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.04.2024
ABONE OL
Meteorolojiden Osmaniye için sağanak uyarısı

Osmaniye çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA