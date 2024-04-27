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Diyarbakır'da 'rötar' operasyonu: 5 gözaltı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Diyarbakır’da ’rötar’ operasyonu: 5 gözaltı

Erasmus Projesi kapsamında Diyarbakır'a gelen İtalyan gruptan birinin telefonunu çalan hırsızlar, hatıra için çekilen videodan tespit edildi. Düzenlenen 'rötar' operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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