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Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Muğla’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü öldü, araçtaki 3 kişi yaralandı.

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