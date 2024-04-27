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Antalya’da çöl tozunun etkisi azaldı, sahiller doldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Antalya’da çöl tozunun etkisi azaldı, sahiller doldu

İki gün boyunca Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozu etkisindeki Antalya’da, taşınım etkisinin azalmasıyla birlikte sahiller doldu. Vatandaşlar ve tatilciler bol bol denize girdi, güzel havanın tadını çıkardı.

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