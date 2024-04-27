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Boğalar yeni Yusufeli’nde ilk kez arenaya çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Boğalar yeni Yusufeli’nde ilk kez arenaya çıktı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri eski yerleşim yerinin sular altında kalması nedeniyle bu yıl ilk kez yeni yerleşim yerinde düzenlendi. Meraların efendisini belirlemek için arenaya çıkan boğalar, kıyasıya mücadele etti.

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