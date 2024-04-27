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Bursa'da batan gemide ölen genç 73 gün sonra toprağa verildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Bursa’da batan gemide ölen genç 73 gün sonra toprağa verildi

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 15 Şubat'ta batan Batuhan A adlı kargo gemisinin makine stajyeri Ahmet Atav, Yalova'da toprağa verildi.

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