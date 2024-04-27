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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu! 35 şüpheli gözaltına alındı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu! 35 şüpheli gözaltına alındı

Mersin’de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde 450 milyon lira para trafiği tespit edildi.

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