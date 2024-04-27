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İstanbul'da yenidoğan vurgunu! 38 şüpheli gözaltında

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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İstanbul’da yenidoğan vurgunu! 38 şüpheli gözaltında

İstanbul'da savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iki doktorun 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanlarla ortak hareket ederek bebek acil hastaları önceden anlaşmış oldukları özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine sevk etmeleri karşılığında haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

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