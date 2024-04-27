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Küçükçekmece'de sır ölüm! Bir kadın evinde ölü bulundu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Küçükçekmece’de sır ölüm! Bir kadın evinde ölü bulundu

Küçükçekmece'de bir kadın evinde ölü bulundu. Polis ekipleri cinayet şüphesi üzerinde dururken, kadının cesedi ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

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