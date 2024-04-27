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Bursa'da 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Bursa’da 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bursa'da, hakkında 65 suç kaydı ve kesinleşmiş 33 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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