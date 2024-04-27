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Erzincan’da şoförlere trafik eğitimi!

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Erzincan’da şoförlere trafik eğitimi!

Erzincan’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan şoförlere trafik eğitimi verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli personeller tarafından 2 gün süren eğitimde otobüs şoförlerine, hız kuralları ve sınırları, trafikte geçiş üstünlüğü, geçiş kuralları, trafikte asli kusurlar, toplu taşıma ile ilgili dikkat edilmesi gereken kurallar detaylı şekilde anlatıldı.

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