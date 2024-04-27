Direk tamir edildi leyleklerin yuvası kurtarıldı

Kandıra ilçesi Kocakaymaz Mahallesi sakinleri, Hacıgaziler Camii'nin önünde bulunan ve leyleklerin yuva yaptığı kullanılmayan telefon direğinin yan yattığını gördü. Vatandaşların haber vermesi üzerine Kocakaymaz Mahalle Muhtarı Sedat Değer durumu, Muhtar Aktif Sistemi üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Muhtar Değer, ayrıca leylek yuvasının onarılmasını da talep etti.