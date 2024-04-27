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Konya'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Konya’da silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

Konya'nın Ereğli ilçesinde pastanede otururken silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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