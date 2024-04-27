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Kocaeli'de korku dolu anlar! Ahırda yangın: 4 büyükbaş hayvan telef oldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Kocaeli’de korku dolu anlar! Ahırda yangın: 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar kurtarılırken, 4 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

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