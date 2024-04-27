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Kemaliye’de 1 ev yandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Kemaliye’de 1 ev yandı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Balkırı köyünde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Balkırı köyünde Latif Koyun'a ait evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın korkuya neden oldu. Yangına ilk etapta köy sakinleri ve Başbağlar ve Başpınar Karakolunda görevli askerler müdahale etti.



Köye itfaiye ekiplerinin ulaşmasıyla birlikte yangın civar evlere sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Yangında büyük bir bölümünde hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi.

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