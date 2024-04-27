Kemaliye’de 1 ev yandı
Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Balkırı köyünde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Balkırı köyünde Latif Koyun'a ait evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın korkuya neden oldu. Yangına ilk etapta köy sakinleri ve Başbağlar ve Başpınar Karakolunda görevli askerler müdahale etti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Naneli Şekerden Sonra Tad Alma Garipliği: Her Şey Neden Soğuk Geliyor?
- Gönül Dağı'nda karalar bağlatacak gelişme duyuruldu! Dilek'ten sonra şimdi de...
- Kişilik testi: Resimde ilk ne gördün? Karakterindeki gizli cevher ortaya çıkıyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesi konusu 26 Nisan 2024 | Diyanet Cuma Hutbesi Tam Metin PDF! "Her İşin Bir Ahlakı Vardır!"
- Tek tek açıklandı; Emeklinin ödeme takvimi netleşti! 10.250, 11.500, 12.000. 15.100 TL maaş alanlara…
- Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı startı verildi! En az 35.000 TL maaşla 7 branşta memur alınacak: Ebe, hemşire, tekniker...
- Tek damlasıyla evdeki güveleri buhar edecek!
- Canan Karatay aknesiz cildin reçetesini verdi! Tüm dünya peşinde...
- Önce toz bulutu sandılar, gerçeği sonra anladılar: Esnaf hemen su çıkardı
- Darphane’den madeni paralar böyle üretiliyor! O tırtıkların sebebi meğer buymuş: 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 lira…
- Altın sahipleri soğuk terler dökecek! İslam Memiş kılavuzu verdi: Bundan sonra...
- Resimdeki gizli pateni 3 saniyede görenlerin IQ’su 150 üstü çıkıyor! Süren başladı…