Kemaliye’de 1 ev yandı

Alınan bilgiye göre, Balkırı köyünde Latif Koyun'a ait evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın korkuya neden oldu. Yangına ilk etapta köy sakinleri ve Başbağlar ve Başpınar Karakolunda görevli askerler müdahale etti.