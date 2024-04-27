27 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şoförlere trafik eğitimi verildi

Şoförlere trafik eğitimi verildi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 27.04.2024
ABONE OL
Şoförlere trafik eğitimi verildi

Erzincan’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan şoförlere trafik eğitimi verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA