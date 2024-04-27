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Kayseri'de sır cinayet! Balık tutmaya gitti ölüsü bulundu

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Kayseri’de sır cinayet! Balık tutmaya gitti ölüsü bulundu

Kayseri'de 3 gün önce balık tutmak için evden ayrılan şahıs, otomobilinin içinde başından vurulmuş şekilde bulundu. Polis, şahsın birlikte balık tutmaya gittiği arkadaşını gözaltına aldı.

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