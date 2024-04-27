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Bıçaklı saldırgan bacağından vurularak yakalandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Bıçaklı saldırgan bacağından vurularak yakalandı

Küçükçekmece'de çevredekileri tehdit edip iki kişiyi de bıçaklayan saldırganı polis bacağından vurarak gözaltına aldı. O anlar kameraya yansıdı.

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