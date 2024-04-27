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Karabük'te dur ihtarına uymayan araçtaki kızlar polise zor anlar yaşattı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Karabük’te dur ihtarına uymayan araçtaki kızlar polise zor anlar yaşattı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamacanın ardından yakalanırken, sinir krizi geçiren genç kız yaptıkları ile polise zor anlar yaşattı.

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