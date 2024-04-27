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Tekirdağ'da ayakkabı fabrikasında yangın

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Tekirdağ’da ayakkabı fabrikasında yangın

Tekirdağ Ergene'de bulunan bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Siyah dumanların yükseldiği fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale ederken, alevler çalışma sonucu söndürüldü.

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