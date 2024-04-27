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Karabük'te 70 metreden şarampole uçan sürücü ölümden döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Karabük’te 70 metreden şarampole uçan sürücü ölümden döndü

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bariyere çarptıktan sonra yaklaşık 70 metre şarampole uçan otomobilin sürücüsü ölümden döndü.

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