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Çorum'da motosiklet ve bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Çorum’da motosiklet ve bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'da motosiklet ve bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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