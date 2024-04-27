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İzmir açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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İzmir açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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