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Hakkari'de yaralı yabani teke tedavi altına alındı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Hakkari’de yaralı yabani teke tedavi altına alındı

Hakkari'de yaralı halde bulunan yabani teke, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

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