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Sanat dünyasında babalık davaları gündemden düşmüyor! Rekor Serdar Bilgili'de! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Emrah Erdoğan...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Sanat dünyasında babalık davaları gündemden düşmüyor! Rekor Serdar Bilgili’de! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Emrah Erdoğan...

Türkiye Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun kardeşi Dilara G., Uğur Dündar'a açtığı babalık davasını konuşurken bu olay Güler Sabancı'nın babası İhsan Sabancı, merhum Erol Büyükburç ve Emrah Erdoğan'ın da başına geldi. Ancak bu konuda rekoro Serdar Bilgili'ye ait. Bilgili hakkında açılan üç farklı babalık davası için mahkeme koridorlarını arşınladı ve sonunda çocuklarını nüfusuna aldı. İşte detaylar...

Metin Akpınar'ın, evlilik dışı ikiz kızlarının olduğu ortaya çıkması; ardından da Akpınar'ın ikizlerinin ablası Dilara G.'nin gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açtığının öğrenilmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Aslında bu duruma, sanat ve cemiyet hayatı yabancı değil.

Her dönem sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler bu durumlarla karşı karşıya kaldı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın babası merhum İhsan Sabancı, merhum Erol Büyükburç, İbrahim Tatlıses ve Küçük Emrah ilk aklıma gelenler. Ancak biri var ki, hepsini '3'e katlamış durumda!

Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanlarından olan ünlü iş insanı Serdar Bilgili'den söz ediyorum.

KABUL ETMEDİ AMA...
Serdar Bilgili, 'evlilik dışı çocuk' olayını tam üç kez yaşadı. İlk eşinden Lal adında bir kızı, Fransız sevgilisinden de gönül rızasıyla nüfusuna aldığı Ali adında bir oğlu olan Serdar Bilgili, hakkında açılan üç farklı 'babalık' davası için mahkeme koridorlarını arşınladı.

İş insanı Aysel Yolaçan, eski milli atlet Melahat Kokalp ve ABD'li güzellik ve makyaj uzmanı Ivy Sims dünyaya getirdikleri çocuklarının Serdar Bilgili'den olduğunu iddia edip mahkemeye başvurmuşlardı. Bilgili kabul etmedi ama kadınlar mahkemede iddialarını ispatlayıp çocuklarını Serdar Bilgili'nin nüfusuna aldırtmayı başardılar. Böylece Bilgili, bir değil, iki değil tam üç kez, mahkeme kararıyla çocuk sahibi oldu! Herhalde bu bir rekordur!!!

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