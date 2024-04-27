Bağcılar’da korkutan yangın! Çocukları bırakıp pazara gitti evde yangın çıktı

Pazardan dönen anne, yan komşusuyla birlikte çocukları evden çıkarırken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altında alındı.

Dumandan hafif etkilenen çocuklara olay yerine gelen ambulansta oksijen verildi. Yaralanan kimsenin olmadığı yangın çevrede paniğe neden oldu.



Yangını görüp itfaiyeyi arayan Burak Dolaş, "Çocukların annesi pazara gidiyor. Doğalgaz borusu arızalı olduğu için borudan çıkan gazdan dolayı yangın çıkıyor. Ben de itfaiyeyi aradım. Olayda yaralanan yok herkes iyi. İçerideki çocukları ailesi gelip yandaki komşularla birlikte çıkardı. Çocuklar sadece gazdan etkilendiler" dedi.