Bağcılar’da korkutan yangın! Çocukları bırakıp pazara gitti evde yangın çıktı
Bağcılar’da bir annenin 4 çocuğunu bırakıp pazara gitmesinin ardından evde yangın çıktı. Pazardan dönen anne, komşusuyla birlikte çocukları evden çıkarırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Bağcılar Göztepe Mahallesi 2281 Sokak'ta 4 katlı bir binanın 3'üncü katında çıktı.
Edinilen bilgiye göre, evde yaşları 7 ile 13 arasındaki 4 çocuğunu bırakan anne pazara gitti.
Bu sırada doğalgaz borusundan sızan gaz nedeniyle evde yangın çıktı. Yangını gören sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Pazardan dönen anne, yan komşusuyla birlikte çocukları evden çıkarırken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altında alındı.
Dumandan hafif etkilenen çocuklara olay yerine gelen ambulansta oksijen verildi. Yaralanan kimsenin olmadığı yangın çevrede paniğe neden oldu.
Yangını görüp itfaiyeyi arayan Burak Dolaş, "Çocukların annesi pazara gidiyor. Doğalgaz borusu arızalı olduğu için borudan çıkan gazdan dolayı yangın çıkıyor. Ben de itfaiyeyi aradım. Olayda yaralanan yok herkes iyi. İçerideki çocukları ailesi gelip yandaki komşularla birlikte çıkardı. Çocuklar sadece gazdan etkilendiler" dedi.
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