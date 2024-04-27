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Balkonda çıkan yangın korkuttu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Balkonda çıkan yangın korkuttu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

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