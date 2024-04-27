27 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da motosikletini, kendisine 'dur' ihtarında bulunan motorize trafik polisinin üzerine sürdü

Antalya'da motosikletini, kendisine 'dur' ihtarında bulunan motorize trafik polisinin üzerine sürdü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
ABONE OL
Antalya’da motosikletini, kendisine ’dur’ ihtarında bulunan motorize trafik polisinin üzerine sürdü

Antalya’nın Alanya ilçesinde çevreyolunda trafik polisinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün kovalamaca anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik polisi, metrelerce süren takip sonunda sürücüyü yakaladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA