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Adana'da işgalci İsrail protestosu!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Adana’da işgalci İsrail protestosu!

Adana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Basın açıklamasının ardından İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınında bir noktaya giden grup, burada yürüyüş yaptı.

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